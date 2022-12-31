تونس.. توقيف قيادي سابق في حركة "النهضة" بتهمة غسيل الأموال

وفي مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي، في ما يُعرف بملف "جمعية نماء تونس" الخيرية، لمدة ست ساعات، وقرّر الإبقاء عليه في حالة سراح.

وقال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء حينها، إنّ التحقيق مع الجبالي "لم يحمل جديدا" بعد مواجهته بما تضمنه ملف القضية، مرجحا عدم اتخاذ قاضي التحقيق أيّ تدابير احترازية جديدة نظرا لخلو الملف من أيّ إثباتات، وفق تعبيره.

وأوضح أنّ موكله مثل أمام القضاء للاستماع إليه في ملف قضيّة "جمعية نماء تونس" الخيرية على معنى قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن تمّ تأجيل ذلك في مناسبتين، إحداهما بسبب خضوع موكله لعملية جراحية والثانية بطلب من الدفاع.