بعد بنغازي.. وفد أمريكي في طرابلس لدعم مسار الانتخابات الليبية

وفي بيان نشرته على حساب "حكومتنا" التابع لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت الحكومة الليبية، أن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش استقبلت مساء أمس الإثنين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف رفقة المبعوث والسفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان".

وأوضحت أن الزيارة "تأتي ضمن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات، والعمل على دعمها في كافة المجالات".