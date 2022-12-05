الدبيبة: لن أتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إنه لن يتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير المحلات في ليبيا: "لن أتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، حتى لو استغرق الأمر 10 سنوات أو أكثر".
وأضاف: "شعارنا في هذه المرحلة لا حروب ولا عودة للقتال مرة أخرى ولن نقبل بمزايدة أي شخص".
وتابع: "ضيعنا بلادنا بثمن بخس في السنوات الماضية، وخيراتنا تسد كل احتياجاتنا واحتياجات جيراننا حتى نعيش في هناء".
وأردف الدبيبة: "نريد أن نسير إلى طريق الانتخابات و الدستور ومن يأتي سنحترمه ونسلم له الحكم".
واعتبر أن "لا حل للأزمة إلا بإقامة دستور يوافق عليه الليبيون لإجراء الانتخابات".
وأكد أن طرابلس عاصمة كل الليبيين "ولن نسمح لأحد أن يمسها، ولا نريد أن يقول أولادنا أننا ضيعنا بلادنا".