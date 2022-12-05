الدبيبة: لن أتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إنه لن يتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير المحلات في ليبيا: "لن أتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، حتى لو استغرق الأمر 10 سنوات أو أكثر".

وأضاف: "شعارنا في هذه المرحلة لا حروب ولا عودة للقتال مرة أخرى ولن نقبل بمزايدة أي شخص".