ليبيا.. افتتاح "ملتقى المصالحة" وسط دعوات لاستكمال المسار الدستوري

افتتح في ليبيا مساء اليوم الأحد، الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، وسط دعوات متصاعدة إلى ضرورة استكمال المسار الدستوري لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن "الطريق لحل الأزمة يتمثل في المصالحة الوطنية وليس في تقاسم المناصب والنفوذ".

ودعا المنفي في كلمته خلال افتتاح الملتقى إلى "الضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف الليبية".

وشدد على ضرورة "إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، بالتزامن مع استكمال مسار القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات المرتقبة".

واعتبر أن ما وصفها بـ"الصيغ المجربة" لحل الأزمة في ليبيا قد "باءت بالفشل"، مشددًا على أن "المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولم يكن طرفًا في الصراع على السلطة".