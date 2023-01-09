ليبيا.. افتتاح "ملتقى المصالحة" وسط دعوات لاستكمال المسار الدستوري
افتتح في ليبيا مساء اليوم الأحد، الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، وسط دعوات متصاعدة إلى ضرورة استكمال المسار الدستوري لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن "الطريق لحل الأزمة يتمثل في المصالحة الوطنية وليس في تقاسم المناصب والنفوذ".
ودعا المنفي في كلمته خلال افتتاح الملتقى إلى "الضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف الليبية".
وشدد على ضرورة "إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، بالتزامن مع استكمال مسار القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات المرتقبة".
واعتبر أن ما وصفها بـ"الصيغ المجربة" لحل الأزمة في ليبيا قد "باءت بالفشل"، مشددًا على أن "المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولم يكن طرفًا في الصراع على السلطة".
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "الحل السياسي والمصالحة بين الفرقاء الليبيين سيوصل البلاد إلى الانتخابات"، معتبرًا أن مشروع المصالحة "يمثل مناخًا ملائمًا لعملية الانتقال السياسي بقيادة ليبية دون تدخلات خارجية".
وأضاف أبو الغيط، في كلمة منقولة عبر الفيديو أن الجامعة العربية "تتطلع إلى إجراء الانتخابات في ليبيا لإنهاء المراحل الانتقالية ومعالجة الخلافات بين الفرقاء الليبيين".
بدوره، أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي حضر الملتقى، دعم الاتحاد الأفريقي للمبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة في ليبيا.
وشدد سال، وهو رئيس الاتحاد الأفريقي، على دعم الاتحاد للحل الشامل للأزمة الليبية.
ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الماضي، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
ووقع الاتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وقد قالا في بيان مشترك إنه "تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس".