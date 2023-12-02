انطلاق حملة انتخابات المجالس المحلية في تونس

انطلقت في تونس، اليوم السبت، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس المحلية التي تتواصل إلى 22 من الشهر الجاري، وسط جدل حول صلاحيات هذه المجالس ودورها في المرحلة المقبلة.

وتُجرى الانتخابات، في 24 ديسمبر/كانون ديسمبر الجاري، وترشّح لها 7205 مترشحين من بينهم 1028 مترشحًا للقرعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، سيتنافسون في 2155 دائرة انتخابية.

وتمثل الانتخابات خطوة أولى لإرساء مجلس الجهات والأقاليم الذي سيكون بمثابة الغرفة البرلمانية الثانية، والخطوة النهائية لإتمام مسار الحكم القاعدي الذي نصّ عليه دستور 2022.

وستتكون المجالس المحلية من أعضاء منتخبين على مستوى دوائر محلية ضيقة، ويتولّى هؤلاء الأعضاء في وقت لاحق انتخاب مجالس جهوية على مستوى كل محافظة من محافظات تونس الأربع والعشرين، ثم على مستوى الأقاليم الخمسة للبلاد.