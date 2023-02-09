المغرب يعلن ارتفاع حصيلة ضحاياه بزلزال تركيا إلى 4 قتلى
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا من رعايا المملكة في الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 4 قتلى.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي، إن خلية الأزمة التي أحدثتها سفارة المملكة بأنقرة لتلقي مكالمات أفراد الجالية المغربية في تركيا، تواصلت عبر 1743 اتصالاً.
وأوضح المسؤول الحكومي، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن خطوط الهاتف في المناطق التي ضربها الزلزال تضررت، مما خلق صعوبات أمام هذه الخلية للتواصل مع أفراد الجالية المغربية في تركيا.
وكانت السفارة المغربية في أنقرة أعلنت، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف المغاربة القاطنين في تركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، الإثنين.
ويتعلق الأمر بمواطنة مغربية تبلغ من العمر 51 سنة، لقيت حتفها في مدينة أنطاكية، عاصمة إقليم هاتاي جنوب تركيا.
وكانت سفارة المملكة المغربية في أنقرة قد وضعت أرقاماً هاتفية وعناوين للبريد الإلكتروني رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بتركيا للتواصل معها.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين، إن "عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا ارتفع إلى 14014 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 63 ألف مصاب".
وذكر أردوغان أن الزلزال دمر أكثر من 6400 مبنى، وأن تركيا "تهدف إلى إنشاء مبان جديدة من ثلاثة وأربعة طوابق في المنطقة في غضون عام واحد".