وزير خارجية إيطاليا: لن نترك تونس تسقط مجددا بأيدي "الإخوان"
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، أنّ بلاده ستقف إلى جانب تونس لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، ولن تسمح بأن تسقط مجددا بأيدي "الإخوان المسلمين"، على حد تعبيره.
وقال تاياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إنّه "من الضروري مساعدة تونس على تخطي الصعوبات التي تواجهها ومجابهة وضعها المالي بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي حتى لا تبقى بيد الإخوان المسلمين".
وأضاف أن "الجميع يتحرك الآن لتسهيل حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي، يجب أن لا نخطئ ونترك تونس بيد الإخوان المسلمين".
وأشار إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يتحرك أيضًا وقد ذهب المفوض الأوروبي باولو جنتيلوني إلى تونس اليوم كما تنظر فرنسا عن كثب في المسألة بعد اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني".
وتابع الوزير الإيطالي: "هناك محادثات تجري مع الجميع، ونحن نؤيد حلا وسطا وهو تقديم الدعم أولا لأن التونسيين يزعمون أنهم بلا مال لا يمكنهم تنفيذ الإصلاحات، فماذا عسانا أن نفعل إذا لم يتدخل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي وتدخلت الصين أو روسيا؟".
وأشار الوزير إلى تداعيات الوضع الحالي لتونس على ملف الهجرة غير النظامية، وقال إنّ "هناك قوانين وهناك عمل متواصل من قبل الجميع سواء كان خفر السواحل أم قوات بحريتنا".
وأضاف أنه "منذ شهرين ونحن ننقل ما يحدث في جميع المحافل الدولية: يجب أن نساعد تونس بتمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديم المساعدات الأولى على الأقل في انتظار إجراء الإصلاحات والتحقق من مضيها قدماً بينما ندور الآن في حلقة مفرغة تغذي حالة الطوارئ المالية وتدفقات الهجرة" وفق قوله.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد من جانبه، الأربعاء الماضي، أنّ تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من أن الاقتصاد التونسي يسير نحو المجهول.
وتتعثر المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ أشهر طويلة؛ ما أثار مخاوف من تدهور الوضع المالي والاقتصادي إلى الأسوأ.