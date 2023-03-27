وزير خارجية إيطاليا: لن نترك تونس تسقط مجددا بأيدي "الإخوان"

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، أنّ بلاده ستقف إلى جانب تونس لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، ولن تسمح بأن تسقط مجددا بأيدي "الإخوان المسلمين"، على حد تعبيره.

وقال تاياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إنّه "من الضروري مساعدة تونس على تخطي الصعوبات التي تواجهها ومجابهة وضعها المالي بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي حتى لا تبقى بيد الإخوان المسلمين".

وأضاف أن "الجميع يتحرك الآن لتسهيل حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي، يجب أن لا نخطئ ونترك تونس بيد الإخوان المسلمين".