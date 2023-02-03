المغرب وإسبانيا يتفقان على محاربة الهجرة غير الشرعية و"الإرهاب الدولي"
اتفق المغرب وإسبانيا على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وأكدا التزامهما بمحاربة "الإرهاب الدولي" وإنعاش المبادلات التجارية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في أعقاب انعقاد القمة المغربية الإسبانية التي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في الرباط.
وجاء في البيان أن البلدين "اتفقا على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني".
وأكدت الحكومتان "تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها"، كما أعربتا عن "إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي".
وشدد الطرفان على "التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي"، بحسب البيان المشترك.
كما أكدا على "التزامهما بإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح".
وبخصوص قضية الصحراء، جددت إسبانيا موقفها الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2022، عقب اللقاء بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاء في البيان المشترك أن إسبانيا "تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء".
وشهدت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب إسبانيا، التي شهدت مشاركة وفد إسباني هام وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، توقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية في عدد من المجالات.