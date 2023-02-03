المغرب وإسبانيا يتفقان على محاربة الهجرة غير الشرعية و"الإرهاب الدولي"

وجاء في البيان أن البلدين "اتفقا على تكثيف تعاونهما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود وإعادة قبول الأشخاص في وضع غير قانوني".

وأكدت الحكومتان "تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها"، كما أعربتا عن "إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي".

وشدد الطرفان على "التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى الصعيد العالمي"، بحسب البيان المشترك.

كما أكدا على "التزامهما بإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح".