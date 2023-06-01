تونس.. "الزائر الأبيض" يغطي رمال صحراء تطاوين

شهدت ولاية تطاوين التونسية، مساء الأربعاء، تساقطا كثيفا للبَرَد، الذي غطت حباته رمال الصحراء بعد احتباس مطري طويل.

ووفق موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن تطاوين "سجلت تساقط كميات مهمة من البرد بالصحراء، ما أضفى مسحة من الجمال على الرمال التي تغطت باللون الأبيض".

وذكر الموقع أن المنطقة لم تشهد نزول الأمطار منذ فترة طويلة.

وأظهرت صور متداولة تراكم البَرَد لفترات في صحراء تطاوين التي شهدت أيضا هطولا مطريا.