تونس.. "الزائر الأبيض" يغطي رمال صحراء تطاوين
شهدت ولاية تطاوين التونسية، مساء الأربعاء، تساقطا كثيفا للبَرَد، الذي غطت حباته رمال الصحراء بعد احتباس مطري طويل.
ووفق موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن تطاوين "سجلت تساقط كميات مهمة من البرد بالصحراء، ما أضفى مسحة من الجمال على الرمال التي تغطت باللون الأبيض".
وذكر الموقع أن المنطقة لم تشهد نزول الأمطار منذ فترة طويلة.
وأظهرت صور متداولة تراكم البَرَد لفترات في صحراء تطاوين التي شهدت أيضا هطولا مطريا.
وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها تطاوين، إلى تشكل السيول التي داهمت بعض المنازل، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي.
وتشهد تونس حالة جوية يصحبها هطول مطري غزير في مناطق مختلفة، غير معتاد لهذا الوقت من العام.
يأتي ذلك في ظل حالة من الاحتباس الحراري شهدتها دول المغرب العربي من بينها تونس.