الجزائر.. حكم بالسجن 20 عاما غيابيا بحق وزير الطاقة السابق شكيب خليل

حُكم على وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى الخميس غيابيا بالسجن 20 عامًا بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

كما حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح بين 5 و10 سنوات.