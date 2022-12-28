اتحاد الشغل التونسي يقر إضرابا عاما ليومين في قطاع النقل

أعلن اتحاد الشغل التونسي اليوم الأربعاء، عزمه تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل برا وبحرا وجوّا في الأسابيع المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية قد تدفع نحو تأزيم العلاقة مع الحكومة.

ويتوقع أن يشل الإضراب العام الذي يستمر يومين وسائل النقل البري والبحري والجوي في تونس.