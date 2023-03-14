هل دقَّ "التوبيخ الملكي" آخر مسمار في نعش "إخوان" المغرب؟

أغضب موقف الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي تجاه استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، القصر الملكي، ووضع قائد الحزب الإسلامي عبدالإله بنكيران في ورطة غير مسبوقة مع أعلى سلطة في البلاد.

وانتقد الديوان الملكي، الإثنين، بيانًا صدر قبل أيام عن حزب "العدالة والتنمية" بشأن العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مؤكدًا أنه يتضمن "تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة".

وأصدرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، قبل أيام، بيانًا قالت فيه إنها "تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية".

ويرى مراقبون أن "العدالة والتنمية" بقيادة أمينه العام فقد بوصلته السياسية، وأضحى يتلون مثل الحرباء، ويدلي بمواقف خطيرة بشأن السياسة الخارجية للبلاد".

وقالت مصادر حزبية لـ"إرم نيوز"، إن الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" تعيش على صفيح ساخن، مؤكدة أن بلاغ الديوان الملكي أربك الحزب الإسلامي والذي سيجتمع خلال هذا الأسبوع لتدارس الموضوع.