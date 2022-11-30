اتحاد الشغل التونسي: دخلنا في معركة اجتماعية مع الحكومة

وندد الطبوبي، بعدم التزام الحكومة بتعهداتها، قائلا ''ألف لا أمام العودة لمناقشة الاتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور، والذي لم يتم إصداره إلى الآن في الجريدة الرسمية".

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل لتونسي قد دعا في وقت سابق الحكومة، إلى الكشف عن برنامجها الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال الطبوبي، إنّه طلب من وزيرة المالية سهام نمصية، الاطلاع على البرنامج الذي قدمته تونس إلى صندوق النقد الدولي، وذكرت في إجابتها أن الحكومة لم تقدم بعد برنامجا تفصيليا للصندوق.

ونفى ما ذهب إليه بعض الخبراء والمحللين بأن اتحاد الشغل وافق على البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاتحاد لم يطّلع على هذا البرنامج أصلا، وسيعبّر عن موقفه منه بمجرد عرضه عليه.