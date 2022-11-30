اتحاد الشغل التونسي: دخلنا في معركة اجتماعية مع الحكومة
أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، الأربعاء، دخوله في "معركة اجتماعية" مع الحكومة، ولوّح بمقاضاتها وذلك احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية والزيادات اللافتة للأسعار.
وأكد الطبوبي أن "الاتحاد أصبح في حلّ من كل الالتزامات مع الحكومة".
واتهم خلال كلمة ألقاها في تجمع عمالي نظمته الجامعة العامة للنقل، الحكومة بـ"الاحتيال والسعي إلى ضرب التفاوض الاجتماعي والحرية النقابية".
كما اتهم الحكومة بـ"المخاتلة والسعي إلى تمرير خيارات اقتصادية استعمارية".
وشدد على أن الاتحاد "دخل في معركة اجتماعية ولن يتراجع في انحيازه للخيارات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المنظمة النقابية "ستظل دائما في صف الشعب وستكون هناك تجمعات وتحركات قطاعية ووطنية".
ولفت الطبوبي، إلى أنّ "المنظمة النقابية تمسكت بوضع فصل في اتفاق الزيادة في الأجور، لتكون في حلّ من كل الالتزامات التي تمت في المفاوضات الاجتماعية نظرا للزيادات الأخيرة في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية".
وأكّد أنّه "من حق اتحاد الشغل والشعب التونسي أن يكونا على إطلاع على الخيارات التي التزمت بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي".
وندد الطبوبي، بعدم التزام الحكومة بتعهداتها، قائلا ''ألف لا أمام العودة لمناقشة الاتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور، والذي لم يتم إصداره إلى الآن في الجريدة الرسمية".
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل لتونسي قد دعا في وقت سابق الحكومة، إلى الكشف عن برنامجها الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
وقال الطبوبي، إنّه طلب من وزيرة المالية سهام نمصية، الاطلاع على البرنامج الذي قدمته تونس إلى صندوق النقد الدولي، وذكرت في إجابتها أن الحكومة لم تقدم بعد برنامجا تفصيليا للصندوق.
ونفى ما ذهب إليه بعض الخبراء والمحللين بأن اتحاد الشغل وافق على البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الاتحاد لم يطّلع على هذا البرنامج أصلا، وسيعبّر عن موقفه منه بمجرد عرضه عليه.