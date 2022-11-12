عقيلة صالح والمشري يناقشان القاعدة الدستورية والانتخابات في تركيا ‎‎

كشف عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي أن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري سيعقدان اليوم السبت لقاء في تركيا للتفاهم والاتفاق على قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات.

وقال العرفي في تصريحات لقناة "المسار" المحلية إن الإشكالية الحقيقية بين المجلسين تكمن في القاعدة الدستورية وإقرار الانتخابات وملف المناصب السيادية، وكيفية التوافق عليها.

وكان عقيلة صالح والمشري اتفقا في اجتماعهما في المغرب الشهر الماضي على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر القادم، واستكمال الجانبين العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب وقت.

وقال عقيلة صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع المشري في الرباط يوم 21 تشرين الأول / أكتوبر الماضي إنه اتفق أيضا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على استئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين.

وصوّت المجلس الأعلى للدولة مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر على كامل مواد القاعدة الدستورية للانتخابات، بما فيها رفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وقرر وضعها في صياغتها النهائية لإحالتها إلى مجلس النواب.

وخلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين، اتفقت لجنة دستورية مشتركة من مجلسي النواب والدولة، خلال سلسلة اجتماعات في القاهرة، على تمرير كافة مواد القاعدة الدستورية، لكنها توقّفت عند مادتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات بسبب اختلاف وجهة نظر المجلسين حولهما.

ويرفض مجلس الدولة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلا بعد التنازل عنهما بمدة لا تقل عن العام قبل الانتخابات، أما مجلس النواب فيطالب بالسماح للعسكريين ومن يحمل جنسية أخرى بالترشح، ولهذا قررت اللجنة المشتركة إحالة المادتين لرئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري، للحسم فيهما، لكنهما لم يصلا إلى شيء خلال لقائهما في تركيا نهاية حزيران/ يونيو الماضي.