الهيئة العليا: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية 8.8%

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال الساعات الماضية، بلغت 8.8% فقط، مشيرا إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها، لتنتج عملية تصويت توصف بأنها الأضعف في تاريخ تونس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا محمّد التليلي المنصري أنّ نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية لم يتجاوز 9% قبل نصف ساعة من إغلاق مراكز الإقتراع أبوابها.

وأضاف في مقابلة مع القناة الوطنية الأولى أنّ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إإلى حدود الخامسة والنصف 804 آلاف ناخب من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجّلين في السجلّ الإنتخابي.

وذكر أن 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية، باعتبار أنّ فيها إما مترشح وحيد أو مترشحين، حيث ستعلن الهيئة عنهم كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.