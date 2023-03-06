بينهم محكومان بالإعدام.. توتر في موريتانيا بعد فرار 4 سجناء سلفيين

أسفر تمرد داخل السجن المدني في العاصمة الموريتانية نواكشوط الليلة الماضية، عن تمكن 4 سجناء سلفيين يوصفون بـ"الخطيرين" من الفرار، بعد أن قتلوا اثنين من عناصر الحرس الوطني المكلفين بحراسة السجن.

واقعة الفرار المفاجئة أثارت حالة من الجدل والصدمة في البلاد، وسط انتشار أمني كثيف في قلب العاصمة نواكشوط وإغلاق الطرق المؤدية إلى بعض المناطق الحساسة القريبة من السجن كمبنى الإذاعة والقصر الرئاسي والبنك المركزي، بينما سارعت وزارة الداخلية الموريتانية إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "فرار السجناء الأربعة وقع نحو الساعة التاسعة ليلًا بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة"، مؤكدة مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني (الفرقة المكلفة بحراسة السجن) وإصابة اثنين آخرين بجروح خفيفة".

وتعهدت الداخلية بالقبض على السجناء الفارين "في أقرب الآجال"، معلنة استعادة السيطرة على السجن الذي شهد عملية التمرد.

ولم تتكشف حتى الآن الطريقة التي حصل بها السجناء على الأسلحة (مسدسات) التي استخدموها في عملية الاشتباك مع حراس السجن التي أسفرت عن مقتل الحارسين، إذ رجحت مصادر إعلامية موريتانية أن يكون تم تهريبها إلى داخل السجن.

وكان السجناء الأربعة يقبعون في السجن المدني منذ أكثر من عشر سنوات بعد إدانتهم بالمشاركة في عمليات إرهابية، كما إن اثنين من الفارين سبق لهما أن شاركا في هجمات على ثكنات للجيش الموريتاني في الشمال (عملية لمغيطي 2005)، وفي عملية إرهابية بنواكشوك عام 2011.