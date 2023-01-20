تونس.. أحكام بالسجن ضد برلمانيين سابقين في قضية "غزوة المطار"
أصدرت محكمة عسكرية تونسية، الجمعة، أحكاما نهائية بسجن محام و4 نواب من ائتلاف الكرامة المقرب من حركة "النهضة" الإسلامية، فيما يعرف بقضية "غزوة المطار".
وأفادت المحامية إيناس الحراث، بأن "الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة التونسية، أصدرت حكما يقضي بسجن سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة لمدة 14 شهرا مع النفاذ العاجل في قضية المطار".
وأضافت في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "المحكمة قضت أيضا بسجن المحامي مهدي زقروبة 11 شهرا مع النفاذ العاجل مع حرمانه لمدة 5 سنوات من ممارسة المحاماة".
وأكدت أن "المحكمة قضت أيضًا بسجن البرلمانيين السابقين، ماهر زيد ومحمد العفاس لمدة 5 أشهر، مقابل عدم سماع الدعوى في حق عبداللطيف العلوي النائب عن ائتلاف الكرامة".
وأشارت إلى إصدار حكم بالسجن 7 أشهر ضد البرلماني نضال سعودي.
وتعود حادثة "غزوة المطار" إلى شهر آذار/ مارس 2021، حيث وجهت اتهامات بحق عدد من نواب "ائتلاف الكرامة"، القريب من حركة النهضة الإسلامية، يتقدمهم سيف الدين مخلوف، بإحداث الفوضى بمطار تونس قرطاج.
كما تعود الحادثة إلى احتجاج مخلوف والنواب المرافقين معه على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي المعروف في تونس بـ"أس 17"، واعتبر النواب آنذاك أن هذا الإجراء فيه تقييد للحريات.