قمة إسبانية مغربية في الرباط لحل ملفات الهجرة والصحراء الغربية

تعكس أول قمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب منذ 8 سنوات، وتستضيفها الرباط اليوم الخميس، سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات بينهما، والاستفادة من هدنة دبلوماسية توصلتا إليها العام الماضي بعد خلافات بشأن الهجرة والأراضي.

وسيلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث و12 وزيراً في حكومته مع نظرائهم في الرباط لتوقيع ما يصل إلى 20 اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار، بما يشمل تسهيلات ائتمانية تصل إلى 800 مليون يورو (873 مليون دولار)، والتقريب بين البلدين في قطاعات أخرى غير الهجرة.

وارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 17 مليار يورو في 2022 لتصبح إسبانيا أكبر شريك تجاري للمغرب.

وتسعى مدريد إلى طي صفحة من العلاقات المتوترة التي أثارت أزمات دبلوماسية عديدة كان آخرها اقتحام ثمانية آلاف مهاجر جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا عام 2021، بعد أن خفف المغرب من إجراءات ضبط الحدود.