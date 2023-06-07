بوريطة: مشاورات لجنة "6+6" الليبية حققت توافقات بشأن الانتخابات

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، فجر الأربعاء، إن المشاورات الخاصة بلجنة "6+6"، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاورات "لجنة 6+6" الليبية بشأن القوانين الانتخابية، إنه "سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة". وتابع "نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا".