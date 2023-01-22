باشاغا يدعو تونس والجزائر لـ"إعادة النظر" في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا

دعا رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، الجزائر وتونس، إلى إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه بلاده.

جاء ذلك خلال سلسلة من التغريدات نشرها "باشاغا" عبر صفحته على "تويتر".