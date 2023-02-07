الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية ويعين خلفا له

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء مهام وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، وعين نبيل عمّار، سفير تونس في بروكسل، خلفا له.

وجاءت إقالة الجرندي، بعد تغييرات على الحكومة التونسية تمت مؤخرا، وشملت وزيري التربية والتعليم والفلاحة والصيد البحري.