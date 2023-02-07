الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية ويعين خلفا له
أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء مهام وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، وعين نبيل عمّار، سفير تونس في بروكسل، خلفا له.
وجاءت إقالة الجرندي، بعد تغييرات على الحكومة التونسية تمت مؤخرا، وشملت وزيري التربية والتعليم والفلاحة والصيد البحري.
وأعفي سعيد فتحي السلاوتي من وزارة التربية، وعين في مكانه محمد علي البوغديري، وهو نقابي سابق في الاتحاد العام التونسي للشغل، كما عين عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهو عسكري سابق، خلفا لمحمود إلياس حمزة.
ويأتي هذا بعد جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت مقاطعة واسعة، وفي وقت تسعى فيه الحكومة للحصول على مساعدات خارجية لتفادي أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.