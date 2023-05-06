اجتماع عسكري في بنغازي الليبية لبحث توحيد القوات البحرية

عقدت رئاستا أركان القوات البحرية في ليبيا، السبت، اجتماعات في مدينة بنغازي، لبحث توحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بحسب ما ذكر موقع الوسط المحلي.

وقال الموقع إن رئاستي أركان القوات البحرية الليبية عقدت "اجتماعات تقابلية، السبت، في مدينة بنغازي، حيث حضر رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس والوفد المرافق له بزيارة مقر رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي، وذلك في إطار جهود توحيد المؤسسة العسكرية".

وذكرت صفحة رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي، على "فيسبوك"، أن "رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس والوفد المرافق له زار مقر رئاسة أركان القوات البحرية في بنغازي خلال الفترة بين 3-5 من الشهر الحالي".

وأضافت رئاسة الأركان، أن عدة اجتماعات عقدت خلال الزيارة.

وأوضحت أن الاجتماعات تأتي، "استمرارا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية ووضع الخطط الإدارية والإجرائية لتنفيذ ذلك".