تصعيد لافت.. اتحاد الشغل التونسي يتهم سعيد بالتحريض على الاقتتال

وأضاف أمين عام المنظمة النقابية أنّ "خطاب سعيد الأخير من ثكنة العوينة (للحرس الوطني) هو لترهيب وتخويف الشعب" وفق تقديره.

وحذّر الطبوبي من جر المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى مربع الصراع، قائلا: "هناك مسألة أخرى وهي أنه يريد أن يقول إن القوات المسلحة مع الرئيس وإنها تساند خياراته بينما دور القوات المسلحة هو حماية الوطن من كل الاختراقات ومن كل تدخل أجنبي ".

وتابع الطبوبي قوله: "كان من المفترض ومن باب الحكمة والمنطق بعد مقاطعة الانتخابات، أن يقابل (سعيد) شعبه من أجل الوحدة ومن أجل العمل على إيجاد حلول للقضايا الشائكة وتونس تمر بأوضاع صعبة جدا سواء على مستوى الترقيم السيادي أو على مستوى المؤشرات المالية، وعلى المستوى المناخي هناك جفاف كبير وهناك غلاء أسعار وهناك توترات اجتماعية وهناك احتقان، ولكن رئيس الجمهورية اختار الطريق الخاطئ وهو يرى أنه يمكنه بهذا الخطاب ترهيب وتخويف الشعب".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد صرح قبل يومين بأنّ البلاد تخوض ما سماها "معركة تحرير وطني" من أجل الحفاظ على الدولة، داعيا القوات المسلحة والقضاء إلى القيام بدورهما في المحاسبة وتطهير البلاد من المتآمرين على الدولة.

وخلال زيارة أداها إلى ثكنة الحرس الوطني، أحد أبرز الأسلاك الأمنية في تونس قال سعيد مخاطبا قيادات أمنية عليا: "أقولها أمامكم وأمام الشعب التونسي والعالم كله، نحن نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة".

وأضاف سعيد: "عليكم اليوم وأنتم تقودون سلكا من أهم الأسلاك، قواتنا المسلحة الأمنية والعسكرية، وعلى القضاة الشرفاء أن تقوموا بدوركم كاملا حتى يتم التصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية ومازالوا حتى هذه الساعة يتآمرون على الدولة وعلى الشعب" وفق تعبيره.