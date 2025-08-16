انتخابات بلدية في ليبيا وسط استهداف لمراكز الاقتراع

بدأت ليبيا اليوم السبت، انتخابات بلدية في مرحلة ثانية تشمل نحو 26 مجلسًا بلديًا.

وقال مصدر من المفوضية العليا للانتخابات لـ "إرم نيوز" إن "الاستحقاق يجري بسلاسة على الرغم من استهداف مركزي اقتراع يوم الجمعة من قبل مسلحين".

وأضاف المصدر شريطة عدم ذكر اسمه أن "نسب المشاركة الأولية في الانتخابات البلدية بلغت نحو 21 %، وقد انطلقت في 26 مجلسًا بعد أن كان من المقرر أن تُجرى في 63 بلدية".

وبالتوازي، أعلنت البعثة الأممية تأجيل الانتخابات في 7 بلديات إلى يوم 23 أغسطس الجاري، فيما يكتنف الغموض الاقتراع في بقية البلديات.

وسارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى إدانة استهداف مركزي اقتراع في مدينة الزاوية والساحل الغربي غرب ليبيا من قبل المسلحين يوم الجمعة، لكن لم يتم الكشف بعد عن أي إجراءات، ودعت البعثة في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس" إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.

من جانبه، طالب المجلس الأعلى للدولة (استشاري، ونيابي) بـ "إجراءات صارمة" تجاه استهداف مركزي الاقتراع في الساحل الغربي والزاوية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن "منع الانتخابات البلدية في بعض مراكز الاقتراع والحيلولة بين صناديق الاقتراع والمواطنين عمل مرفوض".

وأضاف الدبيبة في بيان له أن "هذه الأعمال تمثل اختبارًا تجاه باقي الاستحقاقات في الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية".