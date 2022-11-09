الناطق باسم الحكومة التونسية: لم أر صورة بودن وهي تتحدث مع رئيس إسرائيل

وقال نصر الدين النصيبي وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إنه "لم ير صورة رئيسة الحكومة وهي تتحدث مع الرئيس الإسرائيلي على هامش قمة شرم الشيخ"، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع المغاربي" على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الوزير التونسي في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الاقليمي حول التجديد في قطاع التكوين المهني أنه "سيتم التثبت من الصورة ومن ثم التفاعل معها".

وتابع: "لم أشاهد صورة رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الرئيس الإسرائيلي.. فعلا لم أشاهدها، و سنتثبت أولا من المسألة ومن ثم سنتفاعل، ولكني لم أر الصورة ولا يمكنني بالتالي التعليق على شيء لم أره".

وكانت محادثة خاطفة جرت بين بودن وهرتسوغ، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه بودن في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال مشاركتها في قمة المناخ (كوب 27) في مصر.