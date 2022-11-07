تونس .. "الدستوري الحر" يقاضي "العليا" لوقف الانتخابات التشريعية

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الإثنين، رفع قضية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ وذلك بهدف إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 كانون الأول ديسمبر المقبل.

ودعا الحزب في بيان له، لتجميد الموازنة المالية المخصصة للهيئة العليا للانتخابات، التي اتهمها بالقيام بـ "مغالطات خطيرة" للتستر على عدم شرعية الانتخابات المرتقبة، على حد ما أورده ملف دعواه.

واتهم الحزب الذي تتزعمه عبير موسي، الهيئة بـ"الاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام، وذلك من خلال تمسكها بالمضي قدمًا في إجراء الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر الانتخابية، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية.

ويرى مراقبون، أن عبير موسي تسعى إلى إرباك الرئيس التونسي وخططه بعد أن شنت حملة واسعة وقوية ضد حركة النهضة الإسلامية في وقت سابق، وقاطعت وحزبها الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في 17 كانون الأول ديسمبر المقبل، متهمة سعيد بأنه لا يختلف عن الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية التي كانت ممسكة بزمام الحكم قبل أن يزيحها سعيد العام الماضي.

وأطلق سعيد إصلاحات سياسية ودستورية أعادت تونس إلى نظام الحكم الرئاسي القوي، حيث يملك غالبية الصلاحيات وسط اتهامات له بمحاولة إرساء ديكتاتورية جديدة من قبل معارضيه، لكنه ينفي ذلك مؤكدًا أنه سيحمي الحريات والحقوق، وأن هدفه تصحيح مسار ثورة كانون الثاني يناير 2011 .

ورغم أن سعيد يواجه ضغوطا قوية من الداخل في ظل اتساع جبهة المعارضين لخططه، إلا أنه لم يتراجع، حيث يمضي نحو تنظيم انتخابات تقاطعها غالبية القوى السياسية؛ إثر إصداره قانونًا انتخابيًا مثيرًا للجدل ينص على اعتماد الاقتراع على الأفراد وإلغاء التمويل العمومي للمرشحين.