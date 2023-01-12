الرئيس التونسي يعين كلثوم رجب وزيرة للتجارة
عين الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، كلثوم بن رجب وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات، وذلك خلفا لفضيلة الرابحي التي أقيلت من منصبها قبل أسبوع.
كانت كلثوم بن رجب مستشارة للمصالح العامة ورئيسة لوحدة النزاع الضريبي والصلح القضائي بالإدارة العامة للضرائب في وزارة المالية التونسية
ووزيرة التجارة التونسية الجديدة عملت سابقا مستشارة للمصالح العامة ورئيسة لوحدة النزاع الضريبي والصلح القضائي في الإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية التونسية، كما أنها عضوة سابقة في لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وكان الرئيس سعيد قد أقال، يوم الجمعة الماضي، كلا من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ومحافظ صفاقس فاخر الفخفاخ.
ولم يكشف البيان الصادر عن الرئاسة التونسية حينها أسباب وتفاصيل القرار، الذي صدر في أعقاب استقبال الرئيس سعيد لنجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة.