الرئيس التونسي يعين كلثوم رجب وزيرة للتجارة

ووزيرة التجارة التونسية الجديدة عملت سابقا مستشارة للمصالح العامة ورئيسة لوحدة النزاع الضريبي والصلح القضائي في الإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية التونسية، كما أنها عضوة سابقة في لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

وكان الرئيس سعيد قد أقال، يوم الجمعة الماضي، كلا من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ومحافظ صفاقس فاخر الفخفاخ.