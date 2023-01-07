"جون أفريك": اشتداد المواجهة بين محمد ولد عبد العزيز والسلطات الموريتانية

ويشير تقرير "جون أفريك" إلى أنّها "كانت هناك شائعات عن محاولة الفرار إلى الخارج، الأمر الذي ينفيه رسميًا الرئيس السابق، الذي طالما كرر أنه لن يذهب إلى المنفى، لكن ولد عبد العزيز خلال إقامته السابقة في أوروبا، من نهاية أيلول سبتمبر إلى منتصف تشرين الثاني نوفمبر 2022، أصبح ينزع نحو تسييس علاقته أكثر من خلال الإعلان عن إنشاء منصة "ملتزمون لتوحيد موريتانيا" بالتعاون مع المعارضة الموريتانية هناك.

رد حكومي

من جانبها، ردت الحكومة الموريتانية من خلال المتحدث باسمها، ناني ولد شروغة، خلال مؤتمر صحفي بأن موقف الرئيس السابق كان يهدف إلى "التأثير على الإجراءات القضائية الحالية" حسب تعبيره، بينما رفضت وزارة العدل الرد على استفسار من "جون أفريك" بشأن الموضوع.

وكان ولد عبد العزيز قد ندد يوم 30 كانون الأول ديسمبر، بالحظر المفروض على اجتماعه المقرر عقده في اليوم التالي في روصو جنوب البلاد، وفي وقت سابق من الشهر الماضي نظم اجتماعا في نواذيبو في الشمال، وحظي باستقبال شعبي، ثم قال قد صدرت أوامر للفنادق والمطاعم ومحطات الوقود المحيطة في المنطقة بعدم الترحيب به.