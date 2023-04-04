الرئيس التونسي ينتقد "جنون" التكهّنات بشأن صحته

نشرت الرئاسة التونسية في صفحتها على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، تسجيل فيديو ظهر فيه الرئيس قيس سعيّد مجتمعا برئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء ندّد خلاله بـ"جنون" التكّهنات، التي سرت حول وضعه الصحّي بعدما غاب نحو أسبوعين عن أيّ نشاط علني.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، دعت الحكومة صباح الإثنين إلى الكشف عن أسباب "غياب" سعيّد، البالغ من العمر 65 عاما، عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تقارير بشأن "أسباب صحيّة".

وفي تسجيل الفيديو الذي نشرته الرئاسة قال سعيّد إنّ من يتحدّثون عن شغور أو تعذّر مؤقّت "لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار"، مؤكّدا أنّ هؤلاء "يحاولون اختلاق الأزمات".

وأضاف أنّ خصومه "بلغوا درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها في تونس من قبل"، مبينًا أنه قد "غاب رئيس الجمهورية يومين أو ثلاثة" فباتت هناك مشكلة، كما تطرق إلى تداول البعض "شهادة وفاة" الرئيس.