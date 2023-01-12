تونس.. السجن بحق 9 نساء بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"
أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن حتى 25 عاما، بحق 9 نساء ملاحقات منذ العام 2016؛ بتهمة تشكيل خلية "إرهابية" والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية".
وحُكم على 7 متهمات أخريات بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و14 عامًا، فيما أُسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى.
وفي عام 2016، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.
وقال راديو "موزاييك إف إم" الخاص، إن من بين النساء المُدانات، جارة والدَي الوزير المتهمة بتقديم معلومات عن زياراته لعائلته. ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل إضافية.
كما لم تعطِ وزارة العدل توضيحات عن هذه القضية، مع أن مكتب المدعي العام التونسي ليس له ناطق رسمي ولم يتواصل مع الصحافيين منذ شهور.
وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شهدت البلاد طفرة في عدد الجماعات المتشددة التي نفذت عدة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات من السيّاح وقوات الأمن والجيش.