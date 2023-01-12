تونس.. السجن بحق 9 نساء بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية"

أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن حتى 25 عاما، بحق 9 نساء ملاحقات منذ العام 2016؛ بتهمة تشكيل خلية "إرهابية" والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية".

وحُكم على 7 متهمات أخريات بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و14 عامًا، فيما أُسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى.