هل تثير زيارة تبون لموسكو غضب الغرب على الجزائر؟

تثير زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى روسيا، التي بدأت الأربعاء، أسئلة وتكهنات كثيرة حول الرسائل السياسية والدبلوماسية التي تحملها من حيث التوقيت وجملة الملفات التي سيبحثها الجانبان.

وتعد زيارة تبون إلى موسكو التي تستمر ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الأولى منذ توليه الحكم عام 2019، وسيحضر خلالها فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي.

وطرحت الزيارة التي تبدو بأنها أكثر من زيارة تقليدية جملة من الأسئلة والتوقعات، بأن تتحول الجزائر إلى حليف لروسيا ضد الغرب، وسط مخاوف غريبة من تعميق التعاون العسكري بين البلدين وانضمام الجزائر إلى منظمة "بريكيس".

وتأتي الزيارة وسط توقعات لمراقبين، بأن تحمل رسائل سياسية مباشرة لباريس بالدرجة الأولى، مفادها بأن الجزائر تمتلك بدائل كثيرة في علاقاتها الدولية وفي مقدمة تلك البدائل العلاقة مع موسكو التي تعد الحليف التاريخي والاستراتيجي لها.

توتر مستمر

وسبق أن ألقى قرار تأجيل زيارة تبون المفاجئ إلى باريس والتي كانت مقررة في نهاية أيار/ الماضي، الضوء مجددًا على التوتر المستمر في العلاقات بين البلدين.

وكان الحراك الاحتجاجي في فرنسا السبب المعلن لتأجيل الزيارة، لكن وسائل إعلام جزائرية ذهبت إلى أبعد من التبرير الفرنسي، عازية قرار التأجيل إلى التقلبات التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتي وصفها تبون بـ "المتذبذبة".

وكان أحدث هذه التقلبات دعوة رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب إلى إعادة التفاوض حول اتفاق 1968 مع الجزائر؛ الأمر الذي اعتبر محاولة من قبل اليمين الفرنسي لعرقلة زيارة تبون.

واعتبر مراقبون أن هذا الملف من شأنه أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين باريس والجزائر، وهو ما قد يدفع تبون لتأجيل جديد لزيارته المرتقبة إلى فرنسا.