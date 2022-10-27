ليبيا.. قوات تابعة للجويلي تنفذ اعتصاما مفتوحا بعد قطع مرتباتهم

نفذ منتسبو المنطقة العسكرية "الجبل الغربي" في ليبيا، اعتصاما مفتوحا، وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم، بسبب حجب مرتباتهم لشهرين على التوالي.

واعتبروا في بيان أن "رئاسة الأركان قامت بإجراء تعسفي وغير مبرر، بإيقاف صرف مرتبات الجنود وصف الضباط والضباط لمدة شهرين متتاليين، خلافا لما هو معمول به أسوة بباقي المناطق والوحدات العسكرية الأخرى في شرق البلاد وغربها".

وأصافوا أن حجب مرتباتهم "مخالفة صريحة للقانون"، وخطوة جاءت "دون توضيح سبب هذا الإجراء غير المسؤول الذي حرم أكثر من 6 آلاف عسكري مع أسرهم من حقهم الذي كفله لهم القانون".

وأشاروا إلى "استنفاذهم كافة الطرق والسبل في إقناع الجهات المسؤولة بالعدول عن هذا الإجراء التعسفي غير المبرر".

وأشاروا إلى أن "الجهات ذات العلاقة رفضت مقابلة ضباط المنطقة المكلفين لتوضيح الحقيقة، كما رفضوا توضيح أسباب هذا الإجراء".

وحذروا من أن "هذا الإجراء ستكون له تداعيات قد لا تحمد عقباها"، مشيرين إلى أن "الباب بات مفتوحاً أمامهم على كل الخيارات".

وطالبوا "المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، بتحمل مسؤوليته القانونية بالتدخل الفوري لضمان حقوق منتسبي المنطقة العسكرية الجبل الغربي".

وتتبع هذه القوات لرئيس الاستخبارات العسكرية المقال ورئيس الجبهة الغربية السابق في رئاسة الأركان اللواء أسامة الجويلي.

وقطعت رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مرتباتهم كعقاب لهم على وقوفهم إلى جانب الجويلي، الذي أقاله الدبيبة من رئاسة الاستخبارات عقب موقفه المؤيد لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.

واشتبك الجويلي في طرابلس مع مليشيات حكومة الدبيبة مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي، وأحرز تقدماً في البداية، ثم تراجعت قواته تحت ضغط قصف الطيران المسير.