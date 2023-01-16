باتيلي: اجتماع قريب مع دول جوار الجنوب الليبي لبحث إخراج المرتزقة

وقال باتيلي: إن "اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة تمخضت عن اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بملف المرتزقة، وتحديدًا مع دول جوار جنوب ليبيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأضاف: "لقد لمسنا من أعضاء اللجنة العسكرية المشركة الاستعداد اللازم لدعم العملية السياسية، والعزم والالتزام للعمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا".

ودعا باتيلي المجتمع الدولي إلى "دعم اللجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن أمله في أن يستكمل السياسيون عمل اللجنة العسكرية المشتركة ومساعدة بلادهم على الخروج من أزمتها.

وتابع أن "مراقبي وقف إطلاق النار سيواصلون عملهم في ليبيا، وأدعو المجتمع الدولي والحكومة لدعم لجنة 5+5".