تونس.. تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وتوقيفات جديدة في صفوف "النهضة"

يشهد ملف غسل الأموال في تونس تطورات لافتة مع قرار السلطات القضائية تجميد أرصدة ومصادرة أملاك وعقارات تابعة للمشتبه بهم في القضية، وهم قيادات من حركة "النهضة" ورجال أعمال على صلة بها.

وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، إنّ "قضية غسل الأموال التي فتحها القضاء التونسي قبل أيام تشهد تطورات لافتة، بعد توقيف عدد من القيادات في حركة (النهضة)، حيث تم البدء باتخاذ إجراءات شملت عشرات من المشتبه بهم في القضية وتم تجميد أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم".