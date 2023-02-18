بعد هدوء لافت.. نذر توتر جديد بين الجزائر وإسبانيا

وتسود حالة من التوتر في العلاقة بين الجزائر وإسبانيا بعد قرار الجزائر حظر المنتجات الإسبانية؛ ما أدى إلى حالة من الشلل في المبادلات بين الطرفين وأثار استياء كثيرا من رجال الأعمال المتضررين.

عودة إلى مربع التوتر

وكانت العلاقات بين إسبانيا والجزائر تمر بهدوء في الفترة الأخيرة، لكن اتهامات الجزائر التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية تهدد بإعادتها إلى مربع التوتر.

وقال القيادي في جبهة المستقبل الجزائرية، الحاج البلغوثي، إن "العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مهددة لأن مدريد هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه خاصة أن موقفها من الجزائر سلبي وما تقوم به من تشويه لصورة الجزائر وتحرش بها ليس من قبيل المعاملة الدبلوماسية ذات المستوى في مثل المملكة الإسبانية"، على حد تعبيره.