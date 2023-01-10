محكمة ليبية توقف تنفيذ مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة حول النفط والغاز

وقال الموقع إن محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية قضت في الطلب الذي تقدم به عدد من المحامين في وقت سابق حول توقيع حكومة الدبيبة هذه الاتفاقية مع تركيا، والتي أثارت حينها جدلًا في ليبيا.

وكان خمسة محامين قدموا إلى محكمة الاستئناف طعنًا ضد اتفاق وقعته حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

واعتبر المحامون الذين تقدموا بالطعن أن الاتفاق السياسي الليبي (الناتج عن حوار جنيف) "يمنع حكومة الدبيبة من الدخول في أي اتفاقيات دولية"، مشيرين إلى أن "الاتفاقية الموقعة مع تركيا سميت بمذكرة تفاهم، لكنها اتفاقية نفطية كاملة وواسعة"، وفق تعبيرهم.

ورأى المحامون المعترضون على الاتفاقية أنها "تخالف عدة أحكام في قانون النفط، أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال"، وفق تقديرهم.