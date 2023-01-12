في أول زيارة لليبيا.. مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يلتقي حفتر

وقال موقع "الساعة 24" الإخباري الليبي، إن حفتر التقى المسؤول الأمريكي في الرجمة، لبحث آخر التطورات على الساحة السياسية الليبية.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن ويليام بيرنز اجتمع أيضا برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس.

وجاء لقاء حفتر ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية بعد أيّام من لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة المصرية القاهرة، لتقريب وجهات النظر وفي إطار مساعي المجلس الرئاسي لخلق تهدئة بين الأطراف الليبية، فضلا عن مساعيه لحل الأزمة بين الأطراف المتصارعة، وفق ما أكده مصدر من المجلس الرئاسي في وقت سابق.

وكان هذا اللقاء الثاني بين المنفي وحفتر، منذ اجتماعهما في 11 فبراير/ شباط 2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر في فندق الفضيل بالمدينة.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان حينها، إن "حفتر أكد دعم القوات المسلحة عملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات".