حزب تونسي يطلق مبادرة لإسقاط قانون الانتخابات الجديد

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر مرسوما لتعديل قانون الانتخابات، في الـ15 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ونصّ القانون الجديد على جملة من الشروط للترشح للانتخابات التشريعية والمجالس الجهوية، من بينها اشتراط أن يقدّم المترشح 400 تزكية من الناخبين بالتناصف (200 من الإناث و200 من الذكور) ولا يقلّ عدد المزكّين من الشباب الذين سنّهم دون 35 عن 25%.