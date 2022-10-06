حزب تونسي يطلق مبادرة لإسقاط قانون الانتخابات الجديد
أطلق حزب الائتلاف الوطني التونسي، مبادرة تهدف إلى إسقاط قانون الانتخابات، المثير للجدل، وتصحيح المسار الذي يتبعه الرئيس التونسي قيس سعيد، محذّرا من أن مشروع سعيد قد يؤدي إلى "صوملة" البلاد.
وقال رئيس الحزب والوزير السابق ناجي جلّول، إنّ حزبه أطلق هذه المبادرة التصحيحية وهو يأمل في أن ينخرط الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك كلّ الأحزاب الرّافضة لقانون الانتخابات فيها.
وأشار جلول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية إلى أنه تم عرض المبادرة على كل هذه الأطراف ولا يزال الائتلاف الوطني التونسي "في انتظار الرد من اتحاد الشغل ومن الأحزاب أيضا".
ووفق جلّول فإنّ الهدف هو سنّ قانون انتخابي جديد "يستجيب لشروط الديمقراطية ويفتح الباب للتنافس النّزيه"، مشيرا إلى أن مشروع البناء القاعدي الذي ينادي به الرئيس التونسي قيس سعيد "مشروع خطير سيؤدّي إلى صوملة البلاد ومزيد من التفكك" بحسب تعبيره.
وأصدر حزب الائتلاف الوطني التونسي بيانا أكد فيه أن قرار إطلاق هذه المبادرة، جاء "بعد مراجعة القانون الانتخابي والتأكّد من الإخلالات العديدة التي تضمّنها واعتبارا لأنه كان نابعا من قرار أحادي"، وفق نص البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر مرسوما لتعديل قانون الانتخابات، في الـ15 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
ونصّ القانون الجديد على جملة من الشروط للترشح للانتخابات التشريعية والمجالس الجهوية، من بينها اشتراط أن يقدّم المترشح 400 تزكية من الناخبين بالتناصف (200 من الإناث و200 من الذكور) ولا يقلّ عدد المزكّين من الشباب الذين سنّهم دون 35 عن 25%.
وشملت تعديلات القانون الانتخابي الجديد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وطريقة الاقتراع التي ستكون على الأشخاص بدلا من القوائم.
وأثارت التعديلات انتقادات واسعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي، واعتبرتها "شروطاً تعجيزيّة تخدم فئة قليلة من المترشحين الميسورين مادّيا وتضع العراقيل، في المقابل، أمام فئتين المرأة والشباب وستنتج بالتالي برلمانا أحادي اللون" بينما حذّر البعض من أن قانون الانتخابات الجديد يفتح الباب أمام الصراعات القبلية وأمام "المال الفاسد".