تونس.. السجن لـ12 رجل أمن بقضية غرق مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي

أصدرت محكمة تونسية، مساء الخميس، حكما بالسجن لمدة عامين ضد 12 رجل أمن بتهمة التورط في حادثة وفاة مشجع النادي الأفريقي التونسي، عمر العبيدي، غرقا سنة 2018.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائيّة بمحافظة بن عروس، عمر حنين، إن المحكمة حكمت بسجن الأمنيين بعد أن تم اتهامهم "بالقتل على وجه الخطأ".

وأضاف عمر حنين، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنه تم إعلان الحكم ضد 12 أمنيّا مع تبرئة أمنيين إثنين، تم اتهامهم سابقا بالتورط في عملية القتل.

يشار إلى أن الأمنيين المتهمين في قضية وفاة عمر العبيدي هم 14 تمت إحالتهم إلى المحاكمة وهم بحالة سراح.

وتجمع أمام مقر المحكمة في محافظة "بن عروس"، يوم الخميس، عدد من جماهير النادي الأفريقي، إضافة إلى تعزيزات أمنية في كل المحافظة.

وقال فريق النادي الإفريقي، في بيان أصدره الأربعاء، أنه ينتظر "قرارا عادلا ومنصفا في ملف شهيد الملاعب عمر العبيدي".

وأثارت قضية عمر العبيدي جدلا واسعا في تونس، مؤخرا، وتسببت في مواجهات بين الأمن وجمهور النادي الفريقي أكثر من مرة.

وانتشر وسم "تعلم عوم" (الجملة التي قالها احد الامنيين لعمر قبل وفاته" في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بعد حادثة غرق الشاب عمر العبيدي (19 عاما) الذي غرق في واد بعيد مباراة لعبها ناديه في الدوري التونسي الممتاز في الملعب الأولمبي برادس جنوب العاصمة.

وتحولت وفاة عمر إلى قضية رأي عام في ظل اتهامات وجهت إلى قوات الأمن بمحاصرته ودفعه للقفز في مياه وادي مليان قرب ملعب رادس الأولمبي جنوب العاصمة في وقت كانت تطارد فيه بعض الجماهير الرياضية عقب مباراة النادي الأفريقي وأولمبيك مدنين.

ووفق شهود، فإن الشاب عمر وحين تمت محاصرته مع آخرين من بعض عناصر الأمن وقع في مياه الوادي وتوسل إلى الأمنيين بأنه لا يحسن السباحة.

بل إن بعض الشهود تحدثوا عن منع عناصر الأمن بعض رفاق عمر من محاولة إنقاذه، كما أنهم ينسبون إلى أحد عناصر الأمن سخريته من الشاب بالقول "تعلم عوم" (تعلم السباحة).

لكن وزارة الداخلية التونسية سارعت إلى نفي تعمد قوات الأمن دفع الشاب نحو مياه وادي مليان، في حين لا يزال التحقيق جاريا بالواقعة.

وكانت والدة عمر العبيدي وجّهت الاسبوع الماضي، رسالة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيّد ، طالبته فيها بـ"التدخل لإيجاد حل خصوصا في ظل المداخلات المتكررة للرئيس لحلحلة العديد من المشاكل والقضايا التي شغلت الرأي العام''، حسب ما جاء في الرسالة.