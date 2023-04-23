ملك المغرب يعيّن مفتشا عاما جديدا للجيش

عيّن العاهل المغربي محمد السادس، السبت، الفريق محمد بريظ مفتشا عاما جديدا للقوات المسلحة الملكية، ثاني أعلى منصب في الجيش، بحسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية.

وجاء في بيان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك عين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

ولم يتم الكشف عن سبب استبدال الفريق أول الفاروق، لكن الأخير ظهر على كرسي متحرك أثناء مراسم التسليم، ما يشير إلى أن القرار جاء لأسباب صحية.