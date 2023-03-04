الأمن التونسي يعتقل متظاهرين أحرقوا العلم الأمريكي

وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تدوينة على "فيسبوك" اقتياد خالد بوجمعة عضو فرع بنزرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مركز الأمن في العاصمة على إثر وقفة سلمية أمام المسرح البلدي مطالبة برفع الحصار عن سوريا، تم خلالها حرق علم أمريكا وعلم إسرائيل.

ونظم عشرات من التونسيين وقفة أمام المسرح البلدي في العاصمة للمطالبة برفع الحصار عن سوريا وإعادة العلاقات معها.