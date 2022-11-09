تونس.. أطفال ينفّذون تحركًا احتجاجيًا مطالبين بحقهم في التعليم

واتخذت وزارة التربية التونسية هذا القرار، في محاولة لعدم الترفيع في كتلة أجور الموظفين في تونس، بعد أن أوصى صندوق النقد الدولي بالتقليص في هذه الكتلة كشرط لحصول تونس على قرض.

وقال الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الأساسي، إقبال العزابي، إن نحو 400 ألف تلميذ وتلميذة لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة إلى الآن، نتيجة ما وصفها "بآلية التشغيل الهش التي اعتمدتها وزارة التربية هذه السنة" .

وقال العزابي في تصريح لجريدة " الصباح" المحلية إن نقابة التعليم الأساسي، دعت المدرسين النواب وحاملي الإجارة التطبيقية إلى عدم الالتحاق بالمدارس إلى حين قيام وزارة التربية بتصحيح آلية التعاقد غير القانونية، التي تم اعتمادها.

وشدّد العزابي على أنه باعتماد الصفة الجديدة للمدرسين النواب، فإن هؤلاء المدرسين لا يعلمون عدد ساعات التدريس، ولا رواتبهم، ولا مواعيد اعتمادهم كمدرسين رسميين.

يذكر أن وزارة التربية حذّرت مؤخرًا المدرسين النواب من مواصلة الإضراب عن العمل، ودعتهم للعودة بشكل فوري.

وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها، يوم الثلاثاء، أنها ستتّخذ، كل الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم.

وأوضحت في بلاغها، تقدمها بصيغة جديدة لعقود المدرسين النواب، تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العمومية لمدّة أقصاها 3 سنوات وبانتهائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص.

وتضمنت العقود الجديدة كافة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرسي التعليم الابتدائي، وبموجبها يتقاضون راتبًا يُصْرف شهريًا قدره 1340 دينارًا (400 دولار) إضافة إلى المنح، بحسب ما ورد في البلاغ .

والجدير بالذكر أن عدم تمكن التلاميذ من الدراسة، مسألة أثارت جدلًا واسعًا في أغلب المحافظات التونسية، وصلت حد تنفيذ عدد من الأولياء تحركات احتجاجية مطالبين بتوفير المدرسين لأبنائهم.