تونس.. مواجهات بين الأمن ومحتجين على خلفية مقتل سجين

شهد "حي هلال" في العاصمة تونس، اليوم الجمعة، مواجهات بين عدد من المحتجين والعناصر الأمنية، على خلفية مقتل أحد شُبان الحي بالسجن واتهام الأمن بقتله.

وأطلقت العناصرالأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين واجهوا عناصر الأمن ورشقوهم بالحجارة.

وتدخلت العناصر الأمنية بعد أن قام عدد من سكان حي هلال بغلق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية في أغلب طرقات الحي.

ويبعد حي هلال بعض الأمتار فقط عن قصر الحكومة التونسية بالقصبة، ويُعتبر من أفقر الأحياء الشعبية في تونس ومن أكثر الأحياء التي تنتشر فيها ظاهرة الجريمة.

يذكر أن تونس تشهد منذ أسابيع توترًا وسلسلة من التحركات الاحتجاجية في عدد من المحافظات وعدد من الأحياء الشعبية لأسباب مختلفة.

وشهد حي الانطلاقة وحي التضامن وحي الزهروني، وهي أحياء تابعة للعاصمة تونس، احتجاجات مؤخرا على خلفية وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة أمنية له قبل أكثر من شهر، بالتزامن مع احتجاجات مطلبية في عدد من المناطق.

وتوسعت الاحتجاجات إلى محافظة نابل ( منطقة بئر شلوف) بعد أربعة أيام من الاحتجاجات والتوترات المستمرة في الأحياء الأخرى.

وبدأت الصدامات تزامنا مع تشييع جثمان الشاب مالك السليمي (24 عاما)، وتجددت ليلا في حي التضامن وفي أحياء أخرى.

وسقط الشاب مالك السليمي في خندق وأصيب على مستوى الرقبة إثر مطاردة الشرطة له أواخر شهر آب/ أغسطس، وفقا لمقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نقله بعد الإصابة إلى المستشفى وبقي في الإنعاش طوال 50 يوما ثم توفي، ما أثار جدلا واسعا وتوترا في حيه .