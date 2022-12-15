قد تبرئ ليبيا وتورط ألمانيا.. مفاجأة جديدة في مسار تحقيقات "لوكربي"

وأوضح بوليي أنّه يمكن إثبات عدم صحة أدلة البرامج والأجهزة الحاسمة في التحقيقات، موضحًا أنه تم التلاعب بشريحة "أم أس تي ـ 13" المستخدمة في التفجير، ولم تثبت هذه الأدلة إلا بعد المحاكمة.

وأضاف بوليي أن شركته تنصح القضاء الأمريكي بدعوة مزيد من الشهود لاستجوابهم، من بين ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا بناء على شكوى جنائية ضدها، وهي الآن قيد النظر في اسكتلندا منذ 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

وأكّد أنّ "شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت ولهذا السبب تمت تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة".