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محكمة طرابلس تلغي قرار الدبيبة بتكليف شتيوي لقيادة الشرطة القضائية

محكمة طرابلس تلغي قرار الدبيبة بتكليف شتيوي لقيادة الشرطة القضائية
رئيس حكومة الوحدة الحالي عبد الحميد الدبيبةالمصدر: (أ ف ب)
رياض الجباري
رياض الجباري
21 يوليو 2025، 12:28 م

ألغت محكمة طرابلس قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تكليف علي شتيوي رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، وأعادت صبري هدية إلى منصبه رئيساً للجهاز.

وكان الدبيبة قد عيّن شتيوي المعروف بـ"السريعة" في الثاني والعشرين من يوني/ حزيران الماضي رئيساً لجهاز الشرطة القضائية، وذلك وسط تغييرات على مستوى التشكيلات العسكرية في العاصمة طرابلس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة الليبية شهدت قبل أسابيع اشتباكات دامية انتهت بمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي المعروف ب "غنيوة"، في خطوة رحب بها الدبيبة الذي تعهد بإنهاء "سطوة الميليشيات" على مؤسسات الدولة.

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 واعتقلت قبل أيام السلطات الإيطالية خالد الهيشري معاون رئيس جهاز الشرطة القضائية في ليبيا؛ وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ولطالما أدانت منظمات حقوقية ودولية انتهاكات في مراكز احتجاز في ليبيا بما في ذلك لجهاز الشرطة القضائية؛ ما أدى أيضاً إلى اعتقال السلطات الإيطالية لأسامة نجيم رئيس جهاز الشرطة القضائية السابق والملقب بالمصري.

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