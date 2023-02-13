تونس.. التحقيق مع 20 سياسيا وقياديا أمنيا بقضية "التآمر على أمن الدولة"

كثفت السلطات القضائية في تونس تحقيقاتها في قضية التآمر على أمن الدولة، وشملت التحقيقات نحو 20 قياديا أمنيا حاليا وسابقا، إضافة إلى سياسيين ودبلوماسيين سابقين، وسط توقعات بمزيد من الإيقافات في الساعات المقبلة.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية، إن "التحقيقات الأولية شملت حتى الآن 20 شخصًا بينهم كوادر أمنية سابقة ومباشرة لعملها"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته".