تونس.. توقيف 10 قيادات من "النهضة" ورجال أعمال بقضية "غسل الأموال"
أوقفت السلطات القضائية التونسية 10 قيادات من حركة "النهضة" التونسية ورجال أعمال على صلة بها، على خلفية التحقيقات الواسعة التي تجريها في ملف "غسل الأموال".
وأكد مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، أنّ "دائرة التحقيقات التي بدأها القطب القضائي المالي (هيكل قضائي مختص في قضايا غسل الأموال)، اتسعت استنادًا إلى أقوال الموقوفين في القضية حتى الساعة، خصوصًا القيادي في حركة (النهضة) عبد الكريم سليمان"، الموقوف منذ أيام على ذمة التحقيق.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "التحقيقات مع سليمان قادت إلى أسماء أخرى معظمهم قيادات في حركة (النهضة) ورجال أعمال على صلة بها، يشتبه في تورطهم في قضية غسل الأموال والإثراء غير المشروع".
وأكّد المصدر أنّ "التحقيقات تشمل أيضًا عناصر أخرى، منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، إذ من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب"، وفق قوله.
من جانبها، ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية اليوم، أن "النيابة العامة بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بتوقيف 10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف (لم تسمّه) ورجال أعمال في شبهات التورط في جرائم تبييض الأموال".
وأوضحت الإذاعة، أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد توقيف القيادي بحركة (النهضة) عبد الكريم سليمان حيث توسّعت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة في التحقيقات الخاصة بجرائم غسل وتبييض الأموال، ليتم التوصل إلى توقيف 10 أشخاص آخرين من بينهم قيادات حالية وسابقة لحزب سياسي ورجال أعمال من بينهم باعث عقاري كبير وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير العملة".
وأشارت الإذاعة إلى أنّ "هذه التوقيفات تأتي على خلفية الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق مثيرة للشبهات"، وفق قولها.
وكانت السلطات الأمنية التونسية أوقفت الليلة قبل الماضية القيادي البارز بحركة "النهضة" الإسلامية نجيب الغربي، الذي يعتبر أحد أبرز المقربين من رئيس الحركة راشد الغنوشي، على خلفية قضية غسل الأموال التي تلاحق فيها قيادات من الحركة.
وقال مصدر أمني بارز لـ "إرم نيوز" أمس، إنّ "توقيف الغربي يأتي في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات القضائية التونسية على خلفية شبهات تورط قيادات من حركة (النهضة) في عمليات غسل أموال.
وأوضح المصدر، أنّ "توقيف الغربي تمّ بناء على معلومات أدلى بها المشتبه فيه الرئيس في القضية عبد الكريم سليمان والذي ألقي القبض عليه منذ ثلاثة أيام".
مرجّحًا أن "تفتح هذه الخطوة الباب نحو مزيد من التفاصيل التي قد تؤدي إلى توقيف قيادات أخرى من الحركة ومورّطين في القضية".