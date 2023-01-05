تونس.. توقيف 10 قيادات من "النهضة" ورجال أعمال بقضية "غسل الأموال"

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "التحقيقات مع سليمان قادت إلى أسماء أخرى معظمهم قيادات في حركة (النهضة) ورجال أعمال على صلة بها، يشتبه في تورطهم في قضية غسل الأموال والإثراء غير المشروع".

وأكّد المصدر أنّ "التحقيقات تشمل أيضًا عناصر أخرى، منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، إذ من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب"، وفق قوله.

من جانبها، ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية اليوم، أن "النيابة العامة بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بتوقيف 10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف (لم تسمّه) ورجال أعمال في شبهات التورط في جرائم تبييض الأموال".