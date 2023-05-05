قيس سعيد: تونس لن تقبل إملاءات من أي جهة كانت
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده "لن تقبل إملاءات من أي جهة كانت"، مؤكداً أن "حلول المشاكل التي تمر بها البلاد يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية، وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية الفقيرة"، على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيّد في قصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، حيث ناقشا خطة سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية، وخطة المرحلة المقبلة.
وشدد سعيد على "ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين عمل كل الوزارات، لأن كل قطاع مرتبط بعديد القطاعات الأخرى ولأن الدولة التونسية واحدة".
وأكد ضرورة أن "يشعر كل مسؤول في كل لحظة بأنه في خدمة الدولة التونسية وفي خدمة المجموعة الوطنية، وأن يكون مثالا يحتذى به في الانضباط وفي التقشف سواء في عمله أو خارجه".
وأضاف أن الدولة "لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وأن تونس لن تقبل إملاءات من أي جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية، وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية الفقيرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر".