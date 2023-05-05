قيس سعيد: تونس لن تقبل إملاءات من أي جهة كانت

وشدد سعيد على "ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين عمل كل الوزارات، لأن كل قطاع مرتبط بعديد القطاعات الأخرى ولأن الدولة التونسية واحدة".

وأكد ضرورة أن "يشعر كل مسؤول في كل لحظة بأنه في خدمة الدولة التونسية وفي خدمة المجموعة الوطنية، وأن يكون مثالا يحتذى به في الانضباط وفي التقشف سواء في عمله أو خارجه".

وأضاف أن الدولة "لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وأن تونس لن تقبل إملاءات من أي جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية، وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية الفقيرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر".