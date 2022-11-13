المغرب.. إعادة انتخاب السياسي البارز نبيل بن عبدالله أمينًا عامًا لـ"التقدم والاشتراكية"

أعاد حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارض) مساء يوم السبت، انتخاب الوجه السياسي البارز نبيل بن عبدالله أميناً عاما للحزب لولاية رابعة.

جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الـ11 للحزب المنعقد في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، تحت شعار "البديل الديمقراطي التقدمي".

وحصل بن عبدالله على 415 من أصوات أعضاء اللجنة المركزية (أكثر من 430 عضوا) المنبثقة عن المؤتمر، والتي تعتبر الهيئة المخول لها بالتصويت على الأمين العام، حيث جرى التصويت بطريقة إلكترونية لضمان الشفافية، في حين تم إلغاء 17 صوتاً.

وبعد إعلان فوزه بمنصب الأمين العام، ألقى بن عبدالله كلمة أمام حشود الحاضرين، نبّه فيها إلى أهمية التوافق بين جميع مكونات الحزب.

واستطرد "ها أنتم قررتم أن أواصل المسؤولية وسأعمل على ذلك، وسأكون قدر الإمكان في الموعد".

ودعا المتحدث إلى أن يكون المؤتمر المقبل فرصة للعمل على تجديد النخب السياسية بالحزب.

ولم يرشّح بن عبد الله نفسه لتولي قيادة الحزب الذي يُصنّف ضمن اليسار الديمقراطي، غير أن لجنة الترشيحات أعلنت في وقت سابق، السبت، عن ترشيح واحد "محترم للقانون"، وذلك بعد أن تقدم 1125 مؤتمرا ومؤتمرة ينتمون للجهات الـ12 للمملكة، بطلب من أجل ترشيح بن عبد الله أمينا عاما للحزب لولاية رابعة.

وقبل وصوله إلى كرسي الزعامة من جديد، دعا الأمين العام خلال افتتاح هذا المؤتمر، الذي جمع شمل العديد من الوجوه السياسية من الأغلبية والمعارضة، إلى تشكيل تحالف قوي يضم قوى اليسار بالبلاد من أجل تحقيق ما أسماه بـ"البديل الديمقراطي التقدمي".

وكان حزب "التقدم والاشتراكية" بقيادة نبيل بن عبدالله، قرر الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني (2017-2021)، التي كان يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

يذكر أن بن عبد الله انتخب لأول مرة أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية خلال المؤتمر الوطني الثامن في 30 أيار/مايو 2010، وأعيد انتخابه لفترة ثانية خلال المؤتمر الوطني التاسع في 2 يونيو 2014، ثم أعيد انتخابه لفترة ثالثة خلال المؤتمر الوطني العاشر في 13 مايو 2018.

كما تقلّد مجموعة من المناصب الحكومية، حيث كان وزيرا للاتصال الناطق الرسمي في حكومة إدريس جطو (2002)، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في حكومة عبدالإله بنكيران (2012-2016).