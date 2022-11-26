قصر العدل في تونس
قصر العدل في تونس

القضاء التونسي يفتح تحقيقًا ضد سياسيين و إعلاميين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

تونس - إرم نيوز


شرعت النيابة العامة في تونس مساء الجمعة، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون و إعلاميون، و ذلك بتهم أهمها التخابر و التآمر على أمن الدولة.

وشملت القائمة شخصيات نافذة سابقة، من أبرزها، مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة ومفدي المسدي المستشار السابق لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، و عدة إعلاميين و سياسيين.

قصر العدل في تونس
الشاهد ينفي إيفاده من قبل الرئيس التونسي إلى واشنطن

ووفق ما جاء في وثيقة مسربة من المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فإن التحقيق يتعلق بمجموعة من الجرائم التي تمثلت في تكوين "وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية".

و أفادت الوثيقة، أن الغرض من ذلك، هو "إلحاق الضرار بالدولة التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس وارتكاب فعل موحش بحق رئيس البلاد".

قصر العدل في تونس
القضاء التونسي يصدر حكمين بالسجن ضد البرلماني راشد الخياري

و حسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية،  فقد تم تكليف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس بمباشرة التحقيقات اللازمة ضد قائمة الشخصيات المذكورة، و اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حقهم على ضوء نتائج التحقيقات معهم.

تونس
المغرب العربي
أخبار

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com