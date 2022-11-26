القضاء التونسي يفتح تحقيقًا ضد سياسيين و إعلاميين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"



شرعت النيابة العامة في تونس مساء الجمعة، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون و إعلاميون، و ذلك بتهم أهمها التخابر و التآمر على أمن الدولة.

وشملت القائمة شخصيات نافذة سابقة، من أبرزها، مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة ومفدي المسدي المستشار السابق لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، و عدة إعلاميين و سياسيين.