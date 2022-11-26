القضاء التونسي يفتح تحقيقًا ضد سياسيين و إعلاميين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
شرعت النيابة العامة في تونس مساء الجمعة، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون و إعلاميون، و ذلك بتهم أهمها التخابر و التآمر على أمن الدولة.
وشملت القائمة شخصيات نافذة سابقة، من أبرزها، مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة ومفدي المسدي المستشار السابق لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، و عدة إعلاميين و سياسيين.
ووفق ما جاء في وثيقة مسربة من المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فإن التحقيق يتعلق بمجموعة من الجرائم التي تمثلت في تكوين "وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية".
و أفادت الوثيقة، أن الغرض من ذلك، هو "إلحاق الضرار بالدولة التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس وارتكاب فعل موحش بحق رئيس البلاد".
و حسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية، فقد تم تكليف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس بمباشرة التحقيقات اللازمة ضد قائمة الشخصيات المذكورة، و اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حقهم على ضوء نتائج التحقيقات معهم.